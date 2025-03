Ilfoglio.it - Il Pd troverà il coraggio di non farsi dettare la linea dal M5s?

Al direttore - Il mio appello a Francesco Totti per evitare l’International RB Award a Mosca ha suscitato attenzione mediatica. Totti è patrimonio affettivo italiano da proteggere. Chi sostiene che sport e politica debbano restare separati dimentica le partite propagandistiche del dittatore bielorusso Lukashenka, con avversari che fingono di cadere per farlo segnare davanti alle scolaresche, o la tragica vicenda del tifoso Nikita Krivtsov, simbolo delle violenze del regime. Ricordo anche lo stadio distrutto di Donetsk, città che Totti conobbe da calciatore. Partecipare a Mosca, presentato come imperatore romano accolto dalla “Terza Roma”, significa legittimare regimi autoritari. Totti può avere attenuanti nel comprendere il momento storico, ma la classe dirigente italiana no. Da decenni ci raccontiamo una storia superficiale sull’Europa orientale, dimenticando che imperialismo e colonialismo sono centrali nell’identità che Putin vuole affermare.