Pietroburgo la città degli zar di Putin e Prigozhin Il libro di Zafesova

Piter non è mai stata il prodotto di una evoluzione naturale, è stata concepita in vitro, il suo DNA è stato manipolato all’origine, e per trasformarla secondo le esigenze dell’uguaglianza socialista bi- sognava probabilmente raderla al suolo. Forse, è proprio questo uno dei motivi, oltre che per ragioni di sicurezza militare, per cui subito dopo la presa del potere Lenin riporta la capitale nel Cremlino moscovita, così odiato da Pietro: nella capitale imperiale, i bolscevichi sarebbero apparsi sempreimpostori,squatter in case occupate.In un altro paradosso della storia, questa mossa declassòa «primadi provincia», come malignavano i moscoviti, ma nello stesso tempo la salvò. Mosca tornò a essere il centro del potere e della ricchezza, ma pagò questo privilegio con una mutilazione che rende oggi spesso quasi impossibile riconoscerne i panorami storici.