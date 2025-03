Biccy.it - Grande Fratello, chi potrebbero essere gli ultimi due finalisti

Alil conduttore Alfonso Signorini dopo aver eletto Zeudi Di Palma terza finalista è stato chiaro con i concorrenti: “Ora mancano ancora due posti per la finale“. Chi staccherà glidue ticket? A rispondere non sarà il pubblico, ma i fan di Miss Italia che mai come quest’anno riescono a manipolare e gestire il televoto a loro piacimento. Un problema portato alla luce anche da Signorini stesso ai microfoni di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia. “Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social“. Alla luce di questo, tornando alla domanda dell’articolo, chi staccherà glidue biglietti per la finale?Fra ipotesi e congetture molto probabilmente glidue posti andranno alle due amiche di Zeudi Di Palma, ovvero Shaila Gatta e Chiara Cainelli, quest’ultima riuscita a passare dallo 0% delle preferenze a circa il 40% nell’arco di tre giorni.