Ho ingozzato un’oliva ascolana… e un gol anche!

Ascoli 1 – Arezzo 0Trombini 6: Salva su un tiro da fuori area, ma nulla può fare sul tiro dal limite di Barone.Renzi 6,5: Corre instancabilmente finché può.Gilli 6: Ordinato e non lascia nulla a Corazza.Chiosa 6,5: Un tentennamento sulla ripartenza che porta al gol dell’Ascoli, ma dietro è un vero regista.Guccione 7: Fino a quando ha fiato, distribuisce palloni con precisione millimetrica e lotta.Chierico 5: Si è visto poco in campo.Capello 5: Buon raccordo nei primi minuti, ma poi scompare dal gioco.Pattatello 4,5: Non entra in partita e sbaglia un gol su una bella azione, con un colpo di tacco di Ravasio.Ravasio 6: Collabora, ma riceve pochi palloni.Tavernelli 6,5: Aspetta i lanci di Guccione, ma poi fatica a trovare compagni su cui appoggiarsi. È suo l’unico tiro in porta.Egunseye: NV.