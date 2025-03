Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio all’ex procuratore. Vincenzo Luzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un uomo brillante, colto, curioso, grande magistrato e acuto investigatore". Così il pubblico ministero Paolo Gubinelli ricorda il magistrato, originario di Camerino, morto martedì ad Ancona a 81 anni, con cui ha lavorato fianco a fianco ai tempi della tangentopoli marchigiana. Insieme all’attuale procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini,e Gubinelli erano il pool marchigiano di Mani Pulite, negli anni ‘90, e affrontarono una delle inchieste più importanti della storia giudiziaria del capoluogo dorico, quella sull’imprenditore ed ex patron dell’Ancona Calcio Edoardo Longarini a cui era stato affidato il piano di ricostruzione della città. "Era difficile scindere in lui – continua Gubinelli – il lato personale da quello professionale. Un protagonista della vita giudiziaria, specie nelle Marche, dove sono legate al suo nome tante inchieste che sono entrate nella storia.