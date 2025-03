Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: le classi da 60 alunni

Il Regno d’Italia e il Comune posero le premesse per una nuova scuola elementare, aperta a maschi e femmine, con programmi nuovi, con più insegnanti, con nuovi libri di testo. Il numero diprevisto per ciascuna aula era fissato a 60 (foto) anche se –come testimoniano alcune lettere al Carlino – vi fu chi segnalò che alcuneerano composte da oltre 100. Infatti, fatte le riforme, compresa l’introduzione della ginnastica, occorreva fare le scuole, cosa che richiedeva denaro e tempo. In attesa di nuovi edifici, il Comune aveva fatto ricorso a ogni spazio disponibile, soprattutto conventi e magazzini. Dunque, le lezioni si tenevano in luoghi poco idonei soprattutto dal punto di vista igienico: affollamento, carenza di bagni, umidità, riscaldamento insufficiente, scarsità di acqua, mancanza di palestre o spazi per la ginnastica.