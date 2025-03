Internews24.com - Nesta a Dazn: «Peccato aver preso gol a fine primo tempo, ma abbiamo messo in difficoltà l’Inter»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore del Monza, Alessandro, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato controIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza, il tecnico dei brianzoli Alessandroha commentato così la sconfitta rimediata nel 28° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di.SUL MATCH – «Il risultato si erain un certo modo,gol ain, poi ci siamo abbassati troppo, soffrendo la fisicità del. I nostri centrocampisti hanno corso tanto. Bianco ha corso tutto l’anno, non ha mai riposato. I ragazzi ci tenevano e si vedeva,portato tanti giocatori nuovi: qualcuno è pronto e qualcuno no, a volte siamo un po’ in».COME HO RITROVATO IL GRUPPO? – «Quando sono tornato ho trovato qualche giocatore in meno,venduto quattro pezzi importanti.