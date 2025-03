Ilrestodelcarlino.it - Scogli, ecco il programma: viabilità, terme e scuola

Questa volta il protagonista è lui, Filippo, candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. A lui va il microfono nella saletta del Bar Retro a Santa Maria Nuova, gremita di persone, con anche le finestre aperte per consentire a chi è rimasto fuori di sentire. Il parterre è comunque d’eccezione, ad ascoltarlo ci sono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l’assessora regionale alla cultura ed ex sindaca, Gessica Allegni, il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, il neo segretario territoriale, Enrico Monti, la sindaca con mezza giunta di Forlimpopoli e, soprattutto, la sua famiglia (compagna e figli) cheringrazia di cuore con le lacrime agli occhi. La commozione ha pervaso quasi tutto il discorso, lungo, dell’ex assessore ai lavori pubblici, sostenuto da un’ampia coalizione che vede il Partito Democratico, Europa Verde, i socialisti e il Movimento 5 Stelle.