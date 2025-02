Secoloditalia.it - Zeman ricoverato in codice rosso in gravi condizioni. E’ a pochi metri da Papa Francesco

Zdenek, l’ex tecnico di Roma e Lazio. èinal Policlinico Gemelli e in questo momento si trova in terapia intensiva neurologica: avrebbe difficolà a parlare e a muovere gli arti., amatissimo dai tifosi di tutta Italia, è in una sala vicina a quella dove è. Già da alcuni giorniaveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Stamattina il ricovero d’urgenza.L'articoloinin. E’ adaSecolo d'Italia.