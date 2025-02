Ilrestodelcarlino.it - Yassin, un monologo travolgente. Vale il trionfo al ‘Faenza Cabaret’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Kefi il vincitore della 21esima edizione delCabaret – Premio Alberto Sordi’. Il 26enne di origine marocchina nato a Carpi, città in cui vive, si è aggiudicato il premio di mille euro grazie a unin stile stand up comedy, nel quale parlava delle sue disavventure familiari con le sorelle e la mamma, conquistando il teatro Masini. Il premio del pubblico, assegnato dai presenti attraverso messaggi Whatsapp, se lo è invece aggiudicato la torinese Giulia Pont, che ha portato in scena un divertente sketch nel quale ha parlato della sua propensione a trovare fidanzati strambi. La serata finale del concorso riservato ai giovani comici, diventato negli anni sempre più importante a livello nazionale, è stata un successo, grazie anche alla conduzione frizzante del comico Giovanni D’Angella, volto noto di ‘Zelig’, insieme alla moglie Penelope Landini, modella e artista, che non è voluta mancare all’appuntamento nonostante avesse partorito domenica 9 febbraio, e a Loris Sodano, inviato in sala ad intervistare il pubblico.