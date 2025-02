Lanazione.it - Spranghe e picconi per l’assalto, ditta orafa nel mirino della banda: i volti immortalati dalle telecamere

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Hanno tentatoconma alla fine se la sono date a gambe a mani vuote: messi in fuga delle gazzelle dei carabinieri. E anzi: di loro sono rimasti un paio di scatti che li immortalano, in pieno volto, intenti allo scassoFreschi&Evangelisti di Castel San Niccolò. Materiale che di certo sarà utile agli investigatori per individuare ladi turno. È finito con un sospiro di sollievo l’ennesimo attacco all’oro nella notte, che a mettere in fila i numeri è già il terzo da inizio anno. Certo, niente a che vedere con gli attacchi del 2024, l’annus horribilis del distretto più grande d’Europa quando si era arrivati a contare un colpo ogni due settimane, compresi anche quelli messi in piedi con tecniche paramilitari: strade sbarrate da mezzi rubati e furgoni usati come arieti.