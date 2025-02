Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Carlo Conti strega anche gli immigrati: ecco il report

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Festival di- Rai 1) La 75esima edizione del Festival dichiude con la serata finale al 73% di share e 13.488.784 spettatori medi tra “Start”, prima parte e seconda parte, come c'informa OmnicomMediaGroup. Se vogliamo un po' giocare laicamente con i metasignificati dei numeri offerti dalla kabbalah ebraica, una sintesi fra saggezza, riflessione e capacità di imporre le proprie idee creative. In effetti la kermesse - come hasottolineato il Ceo Giampaolo Rossi - ha saputo unire le due cose dimostrando di essere «un racconto collettivo e non di conflitto». Una leggera flessione di audience rispetto al 2024 che vide sul podio Angelina Mango, Geolier e Annalisa controbilanciata però da una media totale delle 5 serate superiore: 67.