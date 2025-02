Ilgiorno.it - La M5 fino a Monza e i 600 milioni di extracosti. Appello dei cittadini di HQ a Salvini: “Non c’è solo il ponte sullo Stretto”

– Due lettere firmate dall’associazione Hqchiedono chiarimenti al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoe al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sull’ipotesi di una divisione in due lotti dei lavori di prolungamento della M5, conche rischia di essere tagliata fuori. “Signor ministro– esordisce la missiva – lei aveva assicurato, e più di una volta, che il prolungamento di M5 sino al nord disi sarebbe fatto. Invece, adesso che è tutto pronto per l’appalto, si parla di realizzare soltanto il tratto da Milano-Bignami a Cinisello-Bettola (già coperto finanziariamente ora), come piace a Milano”. “Ed è incredibile – proseguono gli attivisti – perché dopo anni di lungaggini gli enti improvvisamente corrono. Ma cosa è successo, ci chiediamo: il ministro si è dimenticato di noi, oppure si è accordato segretamente col sindaco Sala?”.