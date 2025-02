Ilrestodelcarlino.it - Ascoli Pisa, scontri allo stadio: condannati quattro ultras

, 18 febbraio 2025 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale diha condannato a 8 mesi idell’arrestati e posti ai domiciliari a seguito degliverificatisi al termine dell’incontro di calcio, disputatosi il 10 maggio 2024, che ha sancito la retrocessione della squadra di casa in serie C. Gli arresti sono avvenuti nella ‘flagranza differita’, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e in violazione della legge 401/1989, relativa al contrasto del fenomeno della violenza negli stadi, contestati in concorso con persone ancora da identificare. Due di loro erano per altro sottoposti a Daspo. Quella sera, i facinorosi tentarono di sfondare i cancelli per entrare nell'area riservata alle squadre e alla terna arbitrale, ma l'intervento delle forze dell'ordine evitò il peggio.