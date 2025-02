Internews24.com - Appiano Inter, oggi confronto squadra-dirigenza: non solo Marotta, ecco chi sarà presente. Un indizio non lascia dubbi…

di Redazione, al centro sportivoè in programma untra Beppee lanerazzurra,chi sirà oltre, arrivano importanti novità dell’incontro in programma quest’nel centro sportivo di allenamento del club nerazzurro. Dopo il ko contro la Juve in campionato, il club meneghino – come riporta La Gazzetta dello Sport – ha fissato un meeting tra lae laal completo. NonBeppe, così in un breve estratto ne parla la Rosea:– «Nel nuovo ruolo assegnato dalla proprietà Oaktree, Beppenon può più far visita al centro sportivo con cadenza giornaliera, una costante felice dei suoi anni nerazzurri. Proprio per questo, il fatto chenessun dirigente“assente” assume un significato particolare: è unvento collettivo di pronto soccorso.