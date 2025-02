Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Sono a Rio, ma non in buone condizioni”. Il toscano verso il ritiro

Leggi su Oasport.it

è a Rio de Janeiro (Brasile) per il torneo ATP500 sulla terra rossa sudamericana, ma probabilmente non giocherà. Il, infatti, si è ritirato alcuni giorni fa a Buenos Aires (Argentina). Il carrarino avrebbe dovuto affrontare nei quarti di finale lo spagnolo Pedro Martinez, ma un risentimento muscolare al polpaccio l’ha costretto ad alzare bandiera bianca.Visti i pochi giorni a disposizione per il recupero, è complicato peressersi ripreso da una criticità che richiede 1-2 settimane di riposo. Un concetto che più o meno ha espresso in conferenza stampa: “Due anni fa ero venuto qui e il calore del pubblico era fantastico. Mi sarebbe piaciuto presentarmi in buona forma, ma non è questo il caso.felice comunque di essere qui“.In sostanza, si vaun altro, dopo aver fatto in giornata gli accertamenti del caso per capire ledi