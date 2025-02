Fanpage.it - Due gemelle si scambiano per fare uno scherzo alle figlie: “Mamma, non sei più la stessa”

Una delle due sorelle si era vestita esattamente come la gemella per scambiarsi di ruolo e osservare le reazioni delle bimbi di una delle due. L'inganno è però stato rapidamente smascherato dallo spirito d'osservazione della figlia più grande. Non contente, le due ci hanno riprovato anche con il padre delle bimbe, il quale ha rischiato la gaffe durante unnamento in palestra.