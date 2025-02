Ilrestodelcarlino.it - "Speriamo sia solamente l’inizio"

"AC/DC a Imola? Non appena ho saputo, ho preso il biglietto e non vedo l’ora." Questo è il racconto ricco di entusiasmo di Valentina Tassani. La nostra lettrice, infatti, non appena è uscita la notizia del ritorno della band australiana in Autodromo dopo dieci anni, si è subito fiondata a prenotare un posto. "Nel 2015 non sono riuscita ad andarci, quindi ho immediatamente colto l’occasione – racconta la cittadina –, quello che però mi auguro dal profondo del cuore è che questo sia solo uno dei tanti concerti che caratterizzeranno Imola anche in un futuro prossimo. Per me la musica è accettata in qualunque forma nella nostra città."