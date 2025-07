Victoria morta di stenti | Constance Marten e Mark Gordon giudicati colpevoli per la morte della neonata

Dopo un processo mediatico e due settimane di caccia all'uomo, giustizia è fatta per la piccola trovata morta vicino Brighton. La giustizia britannica ha scritto oggi la parola "colpevoli" su uno dei casi più scioccanti degli ultimi anni: Constance Marten, 36 anni, e Mark Gordon, 51, sono stati riconosciuti responsabili della morte per stenti della figlia neonata Victoria, abbandonata in condizioni estreme in un campo nei pressi di Brighton nel marzo 2023. La sentenza è giunta dopo 72 ore di camera di consiglio e segna la conclusione di un drammatico processo-bis celebrato presso la Old Bailey, uno dei tribunali più emblematici del Regno Unito.

