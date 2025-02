Ilrestodelcarlino.it - "Io, batterista con Jovanotti. A Sanremo ho realizzato un sogno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Haungrazie alla moglie, che è stata velocissima il giorno del click day: così è riuscito a far parte della carovana di Rockin’ 1000 nella tappa di. Un debutto alla grande, considerando che la sua prima volta è stata davanti all’Ariston accompagnando Lorenzo, in prima serata su Rai 1, nella serata iniziale del Festival. È la storia di Matteo Loretani, di Montecosaro Scalo, che compirà 44 anni a giugno, sposato con Daniela e papà di due bimbe, di 12 e 5 anni. Di giorno lavora come impiegato tecnico in un’azienda di impianti elettrici a Civitanova, l’Impiantistica Elettrowatt. E la sera coltiva una passione iniziata quasi venticinque anni fa, nel 2000: la batteria. È stato in diversi gruppi e attualmente suona con i Sunrise. Da un po’ di tempo aveva un "pallino", partecipare a un concerto dei Rockin’ 1000, la più grande rock band del mondo, formata da musicisti volontari, professionisti e non.