Sport.quotidiano.net - Il primo gol davanti alla Montagnani. Defrel si è sbloccato, la condizione è ritrovata : "Voglio dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano»

Un gol importante in un momento complicato, il suoa Modena e proprio sotto la. Gregorio(in foto con Salvatore Esposito) arriva in sala interviste soddisfatto, soprattutto per una forma fisica che sembra finalmente essere arrivata al cento per cento. "La cosa che mi fa più piacere: avrei potuto rimanere in campo anche più tempo, perchè sentivo che le gambe stavano bene. Magari qualche tempo fa dopo uno scatto avrei dovuto prendere più tempo per recuperare, oggi non succede più eregalare da quifine aileche". Una partita molto di corsa e solitudine, soprattutto nella prima parte di gara: "Neltempo eravamo non so perchè un po’ rigidi, forse perchè avevamo di fronte lo Spezia, poi nell’intervallo ci siamo guardati e ci siamo detti che si doveva cominciare a giocare, soprattutto tenendo la pa terra ed è stato molto meglio.