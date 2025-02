Laprimapagina.it - Un Mercato in Crescita, ma Non Privo di Rischi

Leggi su Laprimapagina.it

Il settore degli affitti brevi ha conosciuto un’enorme espansione negli ultimi anni, grazie alla crescente domanda di soluzioni abitative flessibili per turisti e professionisti in viaggio. Tuttavia, se da un lato offre grandi opportunità di guadagno, dall’altro comporta sfide operative eda non sottovalutare.Senza un’adeguata preparazione, gli host possono incorrere in errori che compromettono la redditività e la sostenibilità del business. Luca Gallacci, esperto del settore e fondatore di ProtocolloBnb, ha individuato gli sbagli più comuni e fornisce strategie concrete per evitarli.“Il successo negli affitti brevi non dipende solo dalla posizione dell’immobile, ma anche dalla capacità di gestire ogni aspetto in modo strategico e professionale.” – Luca GallacciI Cinque Errori Più Comuni negli Affitti Brevi1.