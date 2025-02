Ilnapolista.it - Motta: «Polemiche arbitrali? Se ne parla molto e la responsabilità è di tutti, anche vostra (ai giornalisti)»

Thiago, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Inter che avrà luogo domani. Focus del suo intervento le parole di Inzaghi sugli arbitri e ovviamente l’importanza del match sia a livello storico che a livello di classifica attuale. Inoltre il tecnico ex Bologna si è focalizzato su Vlahovic, prendendone le difese.: «Partita più importante del campionato»Di seguito quanto dichiarato integralmente:Come sta la squadra? Sugli infortunati?«La squadra sta bene e vincere fa sempre bene. Ho visto i ragazzibene. Vincere porta stimoli, energia, entusiasmo che va messo nel prossimo allenamento, in quello che c’è da fare nel nostro lavoro. Ho visto i ragazzibene. Domani non ci saranno Kalulu, Bremer, Milik, Cabal e Douglas Luiz invece recupereremo Cambiaso.