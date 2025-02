Ilrestodelcarlino.it - Il Capra Team fa 13. San Pietro in Campiano ko

Hakuna Matata 49Ravenna 57 SANIN: Chiabotto 23, Giunchi 6, Morsiani 6, Balducci 2, Bandini 10, Castellano 2, migani ne, Spinelli, Porzio, Camporesi ne, Cabiddu ne, Quercioli ne. All.: CedriniRAVENNA: Pochayivska, Maioli, Pieraccini 16, Ronchi 10, Sampieri, Girelli 12, Ragghianti 4, Rossi 2, Pirazzini 7, Dasara, Calabrese 5, Sabbatani 1. All.: LisoniArbitri: Forconi – Motta Note. Parziali: 18-8; 24-24; 37-37 Non delude le attese il derby ravennate. A vincerlo è il, capolista imbattuta dopo tredici gare. Applausi anche per l’Hakuna Matata, vicina a conquistare il secondo posto, che varrebbe l’accesso ai playoff insieme alle cugine. La partita è stata in equilibrio per trenta minuti poi nell’ultimo quarto ilpiazza l’allungo decisivo grazie al break di 24-16.