Incendio in un palazzo a Milano 15 persone in ospedale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –nella tarda serata di giovedì a. In tutto 16 lecoinvolte, di cui 15 sono state trasferite in. Ad avere la peggio un uomo di 53 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'Niguarda e versa in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate poco prima delle 22.30 in .