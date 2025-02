Lanazione.it - Finto matrimonio: espulso. I poliziotti smascherano lo stratagemma

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 14 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di Lucca ha accompagnato al CPR di Roma (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) un cittadino tunisino di 35 anni che aveva contratto uncon un’italiana di 50 anni, proprio per evitare di essere rimpatriato in seguito alla sua attività di spaccio di droga e altri reati. Unoche però non ha funzionato. L’uomo, inoltre, era stato protagonista di diversi episodi violenti nella zona di Pisa. Il giovane, infatti, ha a suo carico diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e, fino al 2023, è stato coinvolto in risse con accoltellamenti ed episodi violenti connessi proprio a tali attività di spaccio nel territorio di Pisa. Per sfuggire all’espulsione dal territorio nazionale aveva trovato una soluzione che all’apparenza poteva risultare efficace.