Bomba d’acqua in Maremma Allagamenti disastro agricoltura

Orbetello (Grosseto), 14 febbraio 2025 – Il maltempo ha colpito. Eccome. Il temporale autorigenerante si è abbattuto, la notte scorsa, tra Talamone, Orbetello, Albinia, le isole e la parte bassa del Comune di Manciano. In poche ore sono caduti dal cielo oltre 110 millimetri di pioggia. E le conseguenze sono state catastrofiche: vivai, olivi, ortaggi e campi già seminati a cereali sono finiti sott’acqua. In tilt anche il reticolo idraulico che ha innescato l’esondazione di canali e fossi che si sono riversati nei campi coltivati e all’interno delle strutture di servizio delle aziende agricole. Una ventina, le aziende agricole che segnalano danni e difficoltà in un’area densamente agricola dove convivono sotto lo stesso cielo olivicoltura, viticoltura, orticoltura e vivaismo. Ma il numero potrebbe crescere nelle prossime ore.