Herbae Surdae, nuova raccolta poetica e mostra tra design e pittura

È appena uscita ladi Lucrezia Lombardo, dal titolo, Ladolfi editore. La silloge, il cui titolo rimanda ad una citazione di Plinio il Vecchio -per costui, difatti, le, o erbe silenziose, erano quelle comuni e prive di fama, capaci tuttavia di curare davvero, a discapito delle piante esotiche dei ricchi- è stata definita dal curatore di collana, Carlo Ragliani (poeta, critico letterario e studioso) "Un’opera di svolta" nello stile dell’autrice. Il libro è stato pubblicato da Ladolfi, importante editore nel panorama poetico italiano, poiché edita pochissimi titoli all’anno e in quanto, proprio al direttore della casa editrice, Giuliano Ladolfi, si deve l’ideazione di una delle maggiori riviste di poesia, Atelier, le cui pagine hanno via via proposto al pubblico i versi delle principali voci poetiche del paese e internazionali.