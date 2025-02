Gqitalia.it - Fedez, con Battito, cerca di raccontare la sua lotta interiore dal palco di Sanremo 2025

è sempre sulla bocca di tutti, ultimamente più del solito. Protagonista di gossip e polemiche, spesso ci si dimentica che è un cantante. Atornerà a fare il suo lavoro portando, una canzone che racconta le difficoltà dell’ultimo periodo. Si tratta della seconda partecipazione al Festival, dopo quella del 2021 in cui gareggiò insieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome arrivando secondo. Il brano parla apertamente della sua depressione, raffigurata come una donna.Ti porterei in terapiaSolo per farti capire, il male che faiSpero che sia un’amnesiaSpengo la luce e mi vieni a trovare.Già dai primi versi, la canzone ci introduce nel conflitto emotivo chesta vivendo. La depressione è una presenza invisibile ma invadente. Il desiderio di «portarla in terapia» è un tentativo di prendere il controllo sulla propria condizione e superarla.