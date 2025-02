Zonawrestling.net - RISULTATI: NJPW New Beginning In Osaka 2025

Leggi su Zonawrestling.net

La New Japan ha tenuto il suo terzo evento dell’11 Febbraio alla EDION Arena di, Giappone. Stiamo parlando ovviamente di NewIn.Non sono mancate le sorprese, come la sconfitta degli Young Bucks alla loro prima difesa titolata e la perdita della cintura da campione massimo di Zack Sabre Jr. per mano di Hirooki Goto.Tutti iDi seguito sono elencati i:United Empire (Francesco Akira & Jeff Cobb) sconfiggono El Desperado & Katsuya Murashima – Pre-ShowHiroshi Tanahashi sconfigge Togi MakabeDrilla Moloney sconfigge Shingo TakagiGreat-O-Khan sconfigge Shota UminoSANADA sconfigge TaichiIchiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) (c) sconfiggono Rocky Romero & YOH – IWGP Junior Heavyweight Tag Team ChampionshipsKonosuke Takeshita (c) sconfigge Boltin Oleg – NEVER Openweight ChampionshipTetsuya Naito & Hiromu Takahashi sconfiggono The Young Bucks (c) – IWGP Tag Team ChampionshipsYota Tsuji (c) vs.