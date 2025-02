Tg24.sky.it - Omicidio babysitter a Milano, sopralluogo in casa: niente tracce evidenti di sangue

Leggi su Tg24.sky.it

I carabinieri del Ris di Parma hanno isolatodi materiale biologico nel monolocale in piazza dei Daini a, dove Pablo Gonzalez Rivas avrebbe ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Quanto repertato dovrà essere confrontato con altri reagenti per chiarire se si tratti di, saliva, vomito e liquido seminale. L'esito del primo- da quanto appreso da fonti inquirenti - escluderebbe che Gonzalez abbia ucciso la fidanzata con un coltello o un oggetto contundente. Il monolocale era in ordine e pulito con abbondante uso di candeggina. Numero materiale, anche documenti cartacei, sono stati sequestrati per eseguire degli accertamenti patrimoniali alla ricerca di un possibile movente economico.