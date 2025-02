Lettera43.it - Clara: età, genitori, Sanremo e fidanzato della cantante e attrice di Mare Fuori

Fra i volti giovani di2025 ci sarà anche quello diSoccini, in arte soltanto, alla sua seconda partecipazione al Festival. La 25enne di Varese ha infatti vinto l’edizione dei Giovani nel 2023 con Boulevard, guadagnandosi il posto per l’Ariston dell’anno successivo dove con la sua Diamanti grezzi si è piazzata 24esima. Pur avendo un album all’attivo, uscito nel 2024, è famosa soprattutto per il suo ruolo nella serie, dove è stato voltotrapper Giulia alias Crazy J nella terza e nella quarta stagione. Non tornerà nella quinta, su RaiPlay dal 12 marzo. Quanto alla vita privata, dal 2022 ha una relazione con il coetaneo Jacopo Neri.La carriera difra musica e tivù: il primo album ein uno scatto sui social (Instagram).Nata a Varese il 25 ottobre 1999,Soccini è cresciuta nel piccolo comune di Travedona Monate dove ha vissuto per tutta l’adolescenza.