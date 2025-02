Internews24.com - Thiago Motta risponde: «Poco tempo per preparare l’Inter dopo il PSV? Non è una scusa. L’infortunio di Cambiaso? Vi dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore della Juventus,, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilin Champions LeagueIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve, il tecnico dei bianconericosì alle domande relative anche alla prossima sfida di campionato controdi domenica prossima. Resta il dubbio sulle condizioni di Andrea, il quale come annunciato dallo stesso allenatore, non sarà disponibile per il match di domani in Champions League.POCHI GIORNI PERINTER E RITORNO AL– «Non è una, abbiamo una squadra giovane e possiamo farlo perfettamente. Tutte le partite sono importanti alla Juventus, troveremo di fronte una grande squadra domani e il focus è su domani. Il nostro momento è buono: nell’ultima partita abbiamo visto che è aumentata la resilienza digruppo e di questa squadra, abbiamo vinto non giocando bene.