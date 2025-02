Anteprima24.it - Lega, si dimette il coordinatore provinciale Salvatore Vecchia

Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina ho comunicato all’onorevole Gianpiero Zinzi,regionale della, le mie dimissioni da responsabiledi Avellino. Da settimane sto valutando un mio impegno nelle prossime competizioni elettorali e ho reputato doveroso spogliarmi della responsabilità di partito”. Così in una notasindaco di Cassano Irpino. “Ho indirizzato la mia nota anche al senatore Claudio Durigon e al segretario federale Matteo Salvini che ringrazio per le parole di affetto, stima e apprezzamento – conclude la nota – Ringrazio i militanti e i dirigenti che in questi anni sono stati sempre disponibili, ai quali restoto da affetto e gratitudine. Auguro a Zinzi e al partito di raggiungere nuovi successi e ambiziosi traguardi”.L'articolo, siilproviene da Anteprima24.