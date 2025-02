Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Zelensky: “Pronto a ogni dialogo con garanzie da Usa e Ue”. Mosca: “Vogliamo la pace, non una tregua”

Roma, 10 febbraio 2025 - Lainpuò davvero finire? Stando a quello che dice Trump, sì. Fiducioso, ma guardingo, il leader ucraino: "Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e fornirannodi sicurezza, sareia qualsiasi formato di", dice il presidente ucraino dopo la telefonata tra Donald Trump e Putin. "Un conflitto congelato - afferma - porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi vincerà i premi e passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, come è importante, sia per Trump", aggiunge il leader ucraino. This handout photograph taken and released by Ukrainian Presidential Press Service on February 5, 2025, shows Ukrainian President Volodymyrspeaking during a meeting with Britain's Foreign Secretary in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.