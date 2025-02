Lapresse.it - Femminicidio Venaria, sindacati: “Ammonimento questore non è abbastanza”

In meno di un mese “il territorio torinese ha visto altre due donne uccise per mano del proprio compagno o ex compagno. Anche nel caso di Cinzia, come spesso accade, si legge che c’erano dei segnali e che Cinzia si sarebbe potuta salvare. Se è così significa che occorre fare molto di più in termini di conoscenza degli strumenti di intervento, anche da parte di chi assiste a minacce o violenze, che non rappresentano mai solo un ‘fatto privato’.” Così in una nota Elena Ferro, Segretaria CGIL Torino Cristina Maccari, Segretaria CISL Torino Canavese Maria Teresa Cianciotta, Segretaria UIL Torino – Pari Opportunità, a proposito delavvenuto a.“Uno strumento come ‘l’del’ (anche su segnalazioni anonime di terzi), potrebbe rappresentare una strada da percorrere, ma è chiaro che non è, così come il braccialetto elettronico, misure utili ma che vanno perfezionate – prosegue la nota – Dopo ildi Maria, avvenuto poche settimane fa a Rivoli, avevamo chiesto al Prefetto di Torino di attivare un tavolo urgente di coordinamento interistituzionale e con le associazioni e i centri antiviolenza per definire azioni concrete e avviare iniziative di contrasto alla violenza con campagne di informazione e formazione massicce su tutto il territorio metropolitano.