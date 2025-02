Formiche.net - Segreti e ragioni di Stato. Cosa non serve all’Italia secondo Sisci

Il Lodo Moro fu un accordo molto controverso per l’Italia. Roma, nel 1973, un momento di altissima tensione sociale, nel mezzo della Guerra Fredda, scelse di venire a patti con i terroristi dell’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Garantiva all’organizzazione uno spazio neutrale in cambio dell’impegno di non effettuare attentati in Italia.L’accordo era delicatissimo. Poteva essere interpretato come un appoggio italiano all’Olp nel momento in cui l’Italia comunque aveva una forte collaborazione con Israele e con gli Usa, nemici dell’organizzazione. L’accordo poi escludeva il gruppo più radicale di Abu Nidal, e l’esclusione poteva essere a sua volta controversa. Se l’accordo fosse emerso sia palestinesi che israeliani si sarebbero infuriati. Il segreto era la condizione per raggiungere un qualche obiettivo.