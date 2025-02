Game-experience.it - PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 verranno danneggiate dai dazi di Trump, teme Take-Two

L’industria videoludica potrebbe subire un duro colpo a causa delle politiche economiche annunciate da Donald. Strauss Zelnick, CEO di-Two Interactive, ha espresso preoccupazione riguardo agli effetti deisulle vendite di console,ndo che l’incremento dei costi possa rallentare il mercato. Secondo il dirigente infatti, mentre la vendita dei giochi in formato fisico sembra al sicuro da questi provvedimenti, le piattaforme hardware come PS5,XS e la futura2 potrebbero risentirne pesannte.Intervistato da VentureBeat, Zelnick ha dichiarato di non essere un sostenitore delle guerre commerciali, pur riconoscendo che in alcuni casi le tariffe possono avere una loro logica. Tuttavia, ha ribadito la sua posizione di libero commerciante, sottolineando che ivoluti da Donaldnon sono lo strumento ideale per gestire la tassazione e sostenere l’economia.