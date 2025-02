Ilnapolista.it - Surreale a Como: negato ai comaschi un rigore nettissimo contro la Juventus (mani di Gatti) – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

aiunladi) –.Certo a volte il Var stupisce. Ilha protestato (Fabregas tantissimo) per unche effettivamente sembrain favore del. Fallo didiche ogni tanto si lascia andare a gesti inconsulti. Come in questo caso: tocca nettamente e volontariamente il pallone con la mano, ma né l’arbitro né il Tar intervengono. Pochi minuti e viene concesso un(netto) allaper fallo del portiere delproprio su.Ziliani scatenato su X:gli butta giù il pallone con la mano..Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.Champions sempre più vicina.gli butta giù il pallone con la mano..Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.Champions sempre più vicina.