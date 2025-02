Monte ingaggi Serie A Inter al primo posto | ecco la cifra mostre pagata per gli stipendi

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ha fallito il colpo utile al balzo in testa alla classifica dellaA, cedendo sotto i colpi ripetuti di Moise Kean e della sua Viola. Nel mentre però, i nerazzurri hanno raggiunto la vetta di un’altra classifica, ma anche in questo caso stiamo facendo riferimento ad un qualcosa che lascia l’amaro in bocca e non di certo strappa un sorriso: l’è la squadra con ilpiù alto dellaA con 206 milioni. Seguita dalla Juventus a 200 e dal Milan a 163, con il Napoli di Antonio Conte solo sesto a 104.A, comanda l’L’negli ultimi anni di mercato ha sempre dovuto muovere le proprie ruote con il freno a mano tirato, quindi questo è un dato che sicuramente desta un po’ di sorpresa. Ma in realtà, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, i motivi del primato risultano essere ben presenti e anche abbastanza chiari: “L’balza in testa facendo segnare un incremento di 20 milioni rispetto ai 186 del 2023-24: quindi 206 in totale.