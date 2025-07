Strage di Paderno Dugnano | si è diplomato Riccardo Chiarioni il 18enne che aveva massacrato genitori e fratellino a coltellate

Riccardo Chiarioni, il ragazzo detenuto nel carcere minorile di Firenze e condannato a 20 anni per aver ucciso con 108 coltellate, a 17 anni, padre, madre e fratello di 12 anni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 nella loro villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese ha ottenuto il diploma di maturitĂ scientifica. Il giovane lo scorso 27 giugno era stato condannato a 20 anni, la pena massima prevista per il triplice omicidio celebrato con rito abbreviato dal Tribunale per i minorenni di Milano. Quest’ultimo non aveva tenuto conto della perizia che aveva accertato per lui un vizio parziale di mente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

