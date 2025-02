Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, la seconda beta conquista Steam e supera i 250.000 giocatori contemporanei

L’attesissimocontinua a far parlare di sé con il successo della sua, immediatamente in grado diregrazie ad un picco di 258.737sullo store di Valve. Questo risultato ha collocato il titolo tra i giochi più popolari della piattaforma,ndo Rust, Naraka Bladepoint e Kingdom Come Deliverance 2 nelle ultime 24 ore.Nonostante il grande interesse, i numeri rimangono inferiori rispetto alla prima, che aveva toccato il picco di 463.798 utenti simultanei. Il calo potrebbe essere dovuto al fatto che lafase di testing ha mantenuto quasi inalterati i contenuti della prima, con le uniche novità rappresentate dall’introduzione di due nuovi mostri: Gypceros e Arkveld. Quest’ultimo, in particolare, offre una sfida avanzata che ha attirato l’attenzione dei cacciatori più esperti.