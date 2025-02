Mistermovie.it - Mister Movie | Pechino Express 2025 Data Inizio Prima Puntata, un viaggio avventuroso fino al tetto del mondo

La nuova edizione diè pronta a farci sognare. Condotto da Costantino della Gherardesca e Fru, il reality show ci porterà in unstraordinario tra Filippine, Thailandia e Nepal.Nove coppie, un unico obiettivoNove coppie di concorrenti, ognuna con la propria storia e la propria personalità, si sfideranno su percorsi impervi e culture affascinanti. Dai primi ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo ai magici Jey e Checco Lillo, passando per i medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi,alle sorelle Samanta e Debora Togni, ogni coppia porterà un tocco unico all'avventura.Un'esperienza indimenticabileI concorrenti dovranno affrontare sfide fisiche e mentali, immergendosi in culture completamente diverse dalla loro. Dovranno comunicare con le popolazioni locali, adattarsi a climi e ambienti estremi e superare le proprie paure.