Ilnapolista.it - Bellucci batteva Sinner nei tornei giovanili, ora è in semifinale a Rotterdam

Leggi su Ilnapolista.it

A star is born? Mattia, classe 2001 (stessa età di), ha battuto agli ottavi e ai quarti dell’Atp 500 dirispettivamente Medvedev e Tsitsipas. Ora indovrà affrontare l’australiano De Minaur.nei, ora è inDopo la vittoria contro il tennista greco, ha dichiarato:«Ho lavorato tanto in questi anni, anche durante le partite, con il mio coach. Mi diceva di essere più libero e pensare poco, ora sta funzionando. Sto affrontando avversari incredibili, non sempre mi sento all’altezza. L’obiettivo è andare avanti e fare sempre un passo in avanti. La classifica? Non sto pensando a quello o al prize-money, per me è importante giocare e migliorare».Al momento è il numero 92 dei migliori tennisti al mondo.