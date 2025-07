Borsa | Hong Kong negativa apre a -0,27%

La Borsa di Hong Kong apre in territorio negativo, con l'indice Hang Seng in calo dello 0,27% a 23.850,61 punti, riflettendo un mercato cautamente prudente. Tuttavia, l'ex colonia britannica si conferma una piazza finanziaria di rilievo, con le IPO previste per circa 200 nel 2025, trainate dall'ottimismo degli investitori nella seconda metà dell'anno. Un segnale che, nonostante le fluttuazioni iniziali, Hong Kong continua a rafforzare la sua posizione globale nel mondo finanziario.

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,27%, a 23.850,61 punti. L'ex colonia britannica, intanto, rafforza la sua posizione a livello globale nelle domande di offerta pubblica iniziale (Ipo), aumentate a circa 200 unità nel 2025, in scia all'ottimismo degli investitori nei confronti della Borsa di Hong Kong nella seconda metà di quest'anno. Il segretario alle Finanze della città, Paul Chan, ha scritto domenica sui social che tra i richiedenti di Ipo figuravano anche aziende del Medio Oriente e del Sudest asiatico. Mentre nei primi sei mesi dell'anno sono state registrate 42 Ipo che hanno raccolto oltre 107 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 13,60 miliardi di dollari Usa), posizionando Hong Kong al primo posto al mondo in termini di proventi da offerte iniziali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,27%

