Gianfranco Giustizieri presenta il suo ultimo libro a Pescara

Il 15 febbraio, alle ore 18:00, nella suggestiva sede della Fondazione La Rocca di, lo studiosopresenterà il suo nuovoAderenti Epurati Salvati Rinati – Fatti, personaggi e una scrittrice: Laudomia Bonanni (editore Carabba).L’opera ripercorre gli anni che vanno dall’avvento del fascismo alla prima Repubblica Italiana in Abruzzo, un periodo segnato da numerosi cambiamenti nelle scelte politiche e culturali di uomini e donne. La narrazione esplora storie personali di adesioni ideologiche, cambi di rotta e nuove esistenze, tutte intrecciate in una riflessione profonda sulla politica e la cultura del nostro Paese.Particolare attenzione è dedicata alla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni, figura spesso oscurata dalla disinformazione., attraverso un meticoloso lavoro di ricerca tra documenti inediti e archivi privati e pubblici, ha ricostruito storie individuali e sociali, cercando non di giudicare, ma di comprendere il “prima” e il “dopo” di ogni percorso, preservando così la memoria di un’importante figura della cultura italiana.