Anteprima24.it - Morte ciclista: l’inchiesta si allarga mentre la Fiab chiede doppio senso su via Croce

Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazione dell’Assessore alla Sicurezza Tringali di aprire Via B.alle due ruote va nella giusta direzione. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’accesso alla città Non si può continuare a ignorare un problema che mette in pericolo ogni giorno ciclisti e pedoni.” – a dichiararlo Paolo Longo, presidente diSalerno, dopo il recente e grave incidente che ha coinvolto unall’ingresso di Salerno: laSalerno come ha già fatto in altre occasioni torna are con urgenza interventi per la sicurezza di chi si sposta in bicicletta.Già nel 2021 l’associazione aveva presentato all’Amministrazione comunale proposte concrete per risolvere il problema del transito obbligato sul Viadotto Gatto, una strada estremamente pericolosa per i ciclisti a causa del traffico pesante e delle alte velocità.