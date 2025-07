Benedetta Glionna saluta la Roma Femminile. Come annunciato dalla stessa societĂ giallorossa, è ufficiale la cessione a titolo definitivo all’Inter della calciatrice, che lascia la Capitale dopo quattro stagioni ricche di successi. Nel comunicato diffuso dal club, si ripercorrono i momenti piĂą iconici della sua avventura in giallorosso: “Dopo 133 presenze e 24 gol, Benedetta Glionna si trasferisce a titolo definitivo all’Inter. In bocca al lupo per il futuro! Dal gol nel primo storico derby alla doppietta di Glasgow nel nostro esordio in UWCL, senza dimenticare i cinque trofei vinti. Grazie per questi quattro anni insieme, Benny!”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile, ufficiale: Benedetta Glionna ceduta all’Inter a titolo definitivo