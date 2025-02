Ilfattoquotidiano.it - “Il nuovo aggiornamento di Apple rovina la batteria dell’iPhone e attiva in automatico una funzionalità pericolosa”: è caos su iOS 18.3

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha da poco rilasciato l’software iOS 18.3 per gli iPhone. Alcuni utenti ed esperti del settore, però, affermano ci sia una nuova impostazione predefinita (nascosta) che abilita automaticamente una”. iOS 18.3 è disponibile anche in Italia per i telefoni compatibili e, se noi possiamo ancora dormire sogni tranquilli, lo stesso non lo possono fare alcuni possessori di iPhone in paesi come Regno Unito, Usa, Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Sud Africa. Cosa cambia nell’italiano rispetto agli altri? iOS 18.3, da noi, non prevede ancora il supporto diIntelligence (l’AI di) mentre, nei Paesi sopracitati, è già stata integrata. Ed è proprio questa intelligenza artificiale che starebbe portando un po’ di problemi agli utenti.