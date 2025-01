Sport.quotidiano.net - Europa League: Roma-Porto sarà la sfida dei playoff, con il derby sullo sfondo

Nyon 31 gennaio 2025 – Le urne della Uefa hanno parlato e in virtù dei risultati della fase a campionato di questa, hanno decretato come ladovrà fronteggiare ilnegli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale. I giallorossi, arrivati quindicesimi nella graduatoria complessiva, avevano la possibilità di affrontare ighesi o il Ferencvaros e alla fine la Dea Bendata non ha sorriso a Ranieri e i suoi ragazzi. Di fronte a loro i capitolini avranno non di certo la versione più forte del passato recente dei Dragoes, ma non per questo ci si può permettere di sottovalutare l'impegno. La squadra lusitana nella fase a campionato ha realizzato 13 gol, ne ha subito un totale di 11, in un percorso composto da 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Curiosità del destino, durante il percorso ilsi è confrontato anche contro la Lazio, cadendo per 2-1 contro i cugini in biancoceleste.